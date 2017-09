Alessandra Garcia : Une mannequin Plus chez Dolce & Gabbana

Aviez-vous qu’une mannequin Plus c’était glissé en février dans le défilé de printemps de Dolce & Gabbana à Milan ?

La belle Alessandra Garcia , la même jeune femme qui a travaillé pour Evans, défilé pour Christian Siriano a été égérie pour Marina Rinaldi….. oui oui la fille de Andy Garcia, oui elle a réussi à entrer comme mannequin à part entier chez Dolde & Gabbana !

Ce n’est pas tout, Alessandra est bien visible dans la nouvelle campagne de la marque, dans la vidéo de promotion, et en premier plan sur le site de la marque !



Alors bon Alessandra porte juste du 44, je sais c’est pas très grand, à la limite des grandes tailles et en fait c’est la taille standard ultime car c’est la taille des moyennes des femmes dans de nombreux pays.

Et c’est vrai que le créateur ici n’a pas pris beaucoup de risque, une petite robe noire et un gilet quand ses voisines elles portent un manteau ouvert qui lui donne une carrure plus large.

Mais quand même, une taille 44 pour une marque de renommé international qui avait tendance à ne prendre que des tailles 34, ben c’est quand même super chouette !

Eh oui, Alessandra peut s’habiller chez D&G car la boutique en ligne va jusqu’au 46.

Pas encore de grande taille à proprement dit, mais on doit tout de même reconnaître un mieux tant il y a de boutiques qui ne dépasse pas le 42.

Bon après le budget pour s’habiller avec ce genre de marque c’est autre chose, j’ai la sensation qu’ils ont oubliée de mettre une virgule quelque part.

Quand on sait que les mannequins grandes tailles ne sont que dans 2,2% des castings de campagne mode de cet automne, ce n’est pas encore idéal, mais c’est une petite percée qu’on aimerait voir continuer et grandir.

On attend avec impatience de voir si la mannequin sera aussi présente dans le prochain défilé, si elle sera la seule mannequin plus pour cette nouvelle saison et si D&G ose avoir une mannequin Plus pour sa collection printemps été.

Retenez bien le nom de Alessandra Garcia, car on s’attend à la voir partout pour les défilés qui arrivent !