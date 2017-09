10 manteaux grande taille pour celles qui en ont marre du noir !

C’est l’automne et quand on regarde un peu dans la rue c’est comme si tout le monde avait décidé de mettre un uniforme.

Des manteaux gris, noir, marine, marron … à perte de vue. On dirait que les gens ont peur de porter des couleurs, de sortir du lot, de se faire remarquer, et parfois il faut bien l’admettre c’est quand même un peu triste.

Alors si pour une fois on se faisait plaisir en portant un manteau qui apporte de la bonne humeur et de la chaleur, en osant les couleurs et en refusant d’avoir peur !

Cette sélection est là pour toutes celles qui osent être elle même et revendiquent leur droit à porter ce qui leur plaît.

Attention dans cette sélection se trouve aussi bien des manteaux à petits prix que des pièces luxes dont le prix va faire bondir.

Voici 10 manteaux grande taille qui changent