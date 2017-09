Trouver une doudoune, une qui est du style, qui existe en grande taille, mais ne donne pas l’air d’un Bibendum, si si c’est possible.

Idéal pour un style décontracté, mais efficace pour lutter contre le mauvais temps, la doudoune est sans doute l’un des meilleurs choix pour celles qui vivent là où la neige tombe tous les hivers.

La doudoune c’est un peu le vêtement cocooning de l’hiver, on se blottit dedans, bien au chaud, on a presque l’impression d’emporter son lit avec soi.

Il faut l’admettre, ce n’est pas le look le plus sexy de la terre, mais on s’en fiche, car entre la ronde en bottes et doudoune qui avance sur le verglas en respirant la confiance en elle, et une femme qui glisse avec ses talons hauts et grelotte avec son petit manteau…

Alors c’est quoi le truc pour avec du style en doudoune ?

Tout simplement prendre une doudoune courte et ceinturée.

La doudoune longue est plutôt pour les grandes, les frileuses et celles qui vivent dans les coins les plus froids.

Voici notre sélection de 10 doudounes grande taille :