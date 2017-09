Manteaux grande taille fausse fourrure _ La tendance à oser

Les Manteaux grande taille en fausse fourrure étaient déjà tendance l’hiver dernier, ils reviennent cette saison pour le plus grand plaisir des modeuses.

Alors oui, un manteau en fausse fourrure c’est la peur d’ajouter encore du volume, pourtant celles qui aiment les manteaux en fausses fourrures trouvent ça joli sur d’autres, alors pourquoi pas vous he he

Cela tient chaud, c’est confortable … c’est le manteau idéal pour passer les mois de froids tout en douceur.

Et puis les manteaux de fausses fourrures c’est à porter avec humour, en s’amusant, style vintage, princesse ou diva … c’est un manteau pour les femmes de caractères.

Voici une sélection de 10 manteaux en fausses fourrures jusqu’aux tailles 56 et parfois 60



Lequel de ces manteaux pouvez-vous imaginer sur vous ?