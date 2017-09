Christian Siriano : Le défilé de la mode pour Tous !

Precious Lee, Georgia Pratt, Alessandra Garcia-Lorido, Candice Huffine, Marquita Pring, Sabina Karlsson, Jocelyn Corona, Emma Sanders, Eva Kay, Seynabou Cissé … oui oui, il y a bien eu 10 mannequins Plus dans le défilé de Christian Siriano samedi 9 durant la Fashion Week de New York.

10 mannequins pulpeuses sur 62 passages, soit plus de 6% quand l’industrie de la mode ignore cette catégorie ou en montre une ou deux pour l’anecdote, et en moyenne à peine 2% dans les médias.

Avant que ce soit à la mode et en toute discrétion, le créateur a commencé à inclure des mannequins Plus mais cette année le créateur va encore plus loin …

Avec les mannequins Austin K et Joel Wolfe, oui deux hommes qui passe dans une défilé de femme comme si de rien n’était, portant une petite robe ou un costume à fleurs avec grâce et aisance… car c’est ça la magie de Christian Siriano, il fait une mode qui va aux personnes et les mets en valeur, une mode qui s’adapte aux corps quand la plupart des créateurs en sont encore à vouloir que leurs clients s’adaptent à leurs vêtements.

C’est sans doute pour cela que de nombreux créateurs ne font pas défilé de rondes, car ils ne savent pas créer pour autre chose que des humains fins et sans formes.

Comme toujours, cette collection printemps mets en avant aussi bien des looks pour le jour que de superbes robes pour le soir.

Et les mannequins Plus ici portent tous les looks ou presque, d’ailleurs merci de ne pas avoir prévu d’imprimés à grosses fleurs pour les pulpeuses.

Et de ne pas avoir peur de mettre des rayures.

Sans oublier cette sublime robe (ci-dessous) porté par Precious Lee.

Alors oui, on sait que d’autres créateurs, au moins sur New York vont inclure des mannequin Plus.

On attend avec impatience les défilés des marque grande taille comme Torrid et Addition Elle

Mais le défilé de Cristian Siriano est vraiment devenue un incontournable, un véritable moment de plaisir où l’on peut voir de la mode pour tous.

Le site : Christian Siriano