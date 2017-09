Les mannequins grande taille prennent le pouvoir sur la Fashion Week de New York

Jamais une Fashion Week n’aura vu autant de mannequins grande taille !

Il y a eu les défilés de Christian Siriano et Chromat, les marques dédiées à la mode grande taille avec les très attendus défilés de Addition Elle et le petit nouveau avec Torrid , tout cela nous a permis d’admirer bon nombre de pulpeuse.

Mais ce ne sont pas les seuls designers à avoir mis en beauté des mannequins Plus.

Prabal Gurung, Tome nyc, Rebecca Minkoff, Eckaus Latta, Michael Kors… tous ont franchi le pas et choisi une ou deux mannequins voluptueuses pour rentrer dans les rangs de leurs modèles.



Candice Huffine pour Prabal Gurung

Cela fait donc pas loin de 10 designers, juste pour la Fashion week de New York, qui ont consciemment décidé que oui, les grosses ont leur place sur les podiums malgré ce que disait un certain Karl il y a à peine 8 ans.



Ashley Graham pour Prabal Gurung

Bon d’accord, une dizaine de designers ce n’est pas grand-chose, même avec les défilés des marques grandes tailles, il est clair que la présence des pulpeuses ne doit pas attendre les 2%.

C’est donc ridicule quand on sait que la taille moyenne des Américaines est un 46.

Thanks for having me @tomenyc ♥️ Une publication partagée par Georgia Pratt (@jojacalled) le 10 Sept. 2017 à 15h48 PDT

Georgia Pratt pour Tome nyc



Chloé Véro pour Tome nyc

Une publication partagée par Curve @ Muse Model Management (@musecurve) le 10 Sept. 2017 à 15h39 PDT

Jocelyn Corona pour Rebecca Minkoff



Paloma Elsesser pour Eckaus Latta

Mais même si la présence des mannequins Plus est encore anecdotique, à côté de mannequins séniors et transgenres, elles sont bien là.

Petit à petit, l’air de rien, cela change le panorama visuel et introduit l’idée que les rondes sont belles et ont droit aussi à la mode.



Défilé Tracy Reese

Walk the walk! #NYFW #diversity Photos @mag_clindoeil Une publication partagée par Justine LeGault (@itsjustinelegault) le 6 Sept. 2017 à 7h08 PDT

Justine Legault (attention il y a 2 tenues, cliquez sur la petite flèche sur le côté pour voir la seconde tenue)



Ashley Graham pour Michael Kors

Les grandes gagnantes de cette année sont sans aucun doute Ashley Graham, Jocelyn Corona, Hunter McGrady, Sabina Karlson ou encore Candice Huffine, sans oublier la petite frenchy Clémentine Desseaux qu’on a pu voir dans le défilé de Torrid.



Sabina Karlson pour Michael Kors

Alors c’est quoi la suite ?

La suite ce sont les Fashion Week de Londres, Madrid, Milan et Paris … Pour ces 4 semaines de la mode aucun designer grande taille n’est prévu au programme. Marina Rinaldi et Elena Miro ne sont même pas au programme officiel de Milan c’est une honte !

New York sera-t-elle encore cette année seule à avancer dans la diversité et l’inclusion de femmes d’autres morphologies ?

À suivre …