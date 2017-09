Chromat fait défiler en maillots de bain des mannequins grande taille jusqu’au 52 et plus

Ok, je pense qu’il faut que l’on se pose 2 minutes pour apprécier ce qu’il se passe en ce moment à New York.

Vendredi 8 septembre a eu lieu de défilé printemps été de la collection Chromat.

La marque n’est pas du genre à suivre les sentiers battus, on se souvient encore des défilés hiver en février dernier, déjà avec Sabina Karlson, Iskra Lawrence et Denise Bidot, Chromat avait marqué les esprits, mais là c’est une explosion.

Mannequins transgenre, retour de la super model Emme La première mannequin grande taille, des femmes de toutes morphologies, fines, sportives, rondes … en tout 8 passages de mannequins grande taille sur 32 passages soit 1/4 des mannequins quand même.



Jocelyn Corona pour Chromat

Attention, ici les mannequins ne sont pas cachées dans des vêtements larges ou sombres.



Sabina Karlson pour Chromat

Chromat c’est une marque qui propose des maillots de bain architecturaux et des vêtements athlétiques créés pour des femmes fortes et puissantes. Des amazones des temps modernes en quelque sorte.



Denise Bidot pour Chromat

Alors pour le défilé les mannequins portent des maillots de bain, des décolletés, des découpes sur le corps, de la transparence, des vêtements structurés et cela même quand on fait plus d’un 50 ou qu’on a plus de 50 ans.



Lauren Chan pour Chromat



Hunter McGrady qui porte des bandelettes pour Chromat

Avec une taille 52, Hunter McGrady (ci-dessus) est beaucoup plus ronde que les mannequins standards, mais aussi plus rondes que la plupart des mannequins Plus qui font plus un 44 (la taille moyenne de la plupart des femmes dans les pays occidentaux).

Ici elle est juste incroyable, superbe, qu’on ne vienne pas me dire qu’une grosse ne peut pas mettre de maillot de bain s’il vous plat !



Emme pour Chromat

Que dire d’Emme qui a 54 ans marche sur le podium comme s’il lui appartenait, telle une reine, fière et superbe au naturel dans une tenue qui ne cache pas grand-chose.



Jordyn Woods pour Chromat

Ce défilé casse des clichés sur qui peut porter quel maillot de bain et avec quel corps.

Ici, on a juste envie de dire un grand merci aux marques comme Chromat qui ose et démontre en un simple défilé que la beauté n’a pas de taille, pas de norme, même si on aimerait voir des tailles un peu plus grandes dans leur boutique en ligne.

Chromat fait défiler des mannequins rondes depuis au moins 2015 avec entre autres Denise Bidot ci-dessous.

Le site : Chromat