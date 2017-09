AdditionElle et Ashley Graham enflamme la Fashion week de New york

La marque canadienne AdditionElle a pris d’assaut la fashion week de New York.

4 collections, des célébrités tant sur le podium que dans la salle avec Ashley Graham, Jordyn Woods (amie de Kylie Jenner) ou encore Gabourey Sidibe et un message fort : “Nous croyons en la mode démocratique !”

Devinez qui a ouvert le défilé ? Eh oui, c’est Ashley Graham (vidéo ci-dessous) !

Une publication partagée par Addition Elle (@additionelle) le 11 Sept. 2017 à 11h46 PDT

C’est la troisième fois que Addition Elle participe à la fashion Week de New York.

Une publication partagée par jagmodels (@jagmodels) le 11 Sept. 2017 à 12h58 PDT

“Nous avons un grand nombre de fans inconditionnels provenant des médias sociaux aux États-Unis, qui réclament depuis longtemps de pouvoir accéder à nos produits. La boutique éphémère est une occasion idéale d’augmenter considérablement notre empreinte en nous insérant dans le marché américain ” a déclaré Roslyn Griner, vice-présidente, marketing et présentation visuelle chez ADDITION ELLE.

Message personnel pour Roslyn Griner : “Ici aussi, en France et dans toute l’Europe, nous demandons une plus grande offre de mode grande taille, nous aimerions pouvoir faire nos achats dans une boutique comme Addition Elle. S’il vous plaît, pensez aussi à nous, on vous attend.”

J’ai eu la chance de faire un tour dans une boutique de la marque lors d’un séjour au Canada il y a quelques années, j’y avais fait de superbes trouvailles, sans oublier que les vendeuses étaient adorables et vraiment aux petits soins. Celle qui ont pu tester comme moi doivent déjà penser avec impatience à y retourner.

Pour celles qui sont sur New York en ce moment, une boutique éphémère est ouverte pour une semaine, elle se trouve au 134, Fifth Avenue dans le Flat Iron District.

Pour les autres il faudra se rendre au Canada pour accéder aux différentes collections ou attendre qu’une boutique en Europe est l’excellente idée de les intégrer dans leur propre ligne.

La collection Ritz – Ashley Graham



La collection Ashley Graham elle sera en boutique chez Nordstrom et Macy’s (toujours les USA) et on l’espère aussi en Europe chez Castaluna ou encore Navabi.

Collection Jordyn Woods



Collection Love & Legend



Collection Michel Studio



À quand des livraisons et des boutiques en Europe ?

Le site : AdditionElle