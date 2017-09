Torrid démontre avec son défilé à New York que la mode grande taille c’est beau et sexy

Georgia Pratt, Bree Krish, Clémentine Desseaux, Hunter McGrady, Jennie Runk ou encore Jocelyn Corona ont défilé pour Torrid ce 12 septembre, suivi par les gagnantes du Torrid Model Search et le tout devant un public qui comptait au premier le mannequin Zach Miko

Que du beau monde pour ce défilé de mode grande taille qui donne envie de faire une razzia chez Torrid .

Quel plaisir de voir défiler des mannequins grandes tailles, des femmes de plusieurs tailles plus jolies les unes que les autres.

Pour les vêtements, cette collection printemps 2018 donne envie de faire l’impasse sur Halloween, Noël, Nouvel An et la Chandeleur pour se retrouver directement au 20 mars.

Pourquoi ? Regardez ci-dessous la vidéo complète du défilé :



Véritable festival de robes longues, à fleurs, en dentelles, de vêtements avec des jeux de transparences, de corsets et de vestes de badass.

La femme Torrid est féminine, sexy, bien dans sa peau et s’amuse à montrer ou pas ses courbes dans des styles bien affirmés pour femmes de caractères.

Cela fait des années que l’on voit Torrid lancé des collections toujours plus pointues, avec des vêtements du 20 au 50 et des collections comme on en rêve ici en Europe.

Une marque qui a tout compris depuis longtemps, et n’a jamais eu peur de mettre en avant sur son site des mannequins de diverses morphologies.

On a pas d’affiliation avec cette marque, on ne gagne pas un sous en parlant d’eux, mais à titre perso je dois reconnaitre que je suis une très grande fan, j’ai encore des vêtements d’eux acheter avant que la douane ne bloque tout et ce sont toujours mes pièces préférées.

Ici, on maudit la douane et ces taxes sur les livraisons venant des US.

Psst, Torrid, cela ne vous tente pas d’ouvrir une boutique dans Paris, c’est quand même la capitale de la mode !

Le site : Torrid