Paloma Elsesser nue pour Glossier #bodyhero

Paloma Elsesser, la mannequin qu’on a vu http://www.vivelesrondes.com/?p=25012poser pour Nike, H&M ou encore pour http://www.vivelesrondes.com/?p=21779lonely lingerie vient de franchir une nouvelle étape en posant nue pour la marque de cosmétique Glossier.

Glossier vient en effet de lancer une nouvelle gamme de produits pour prendre soin de nos corps.

Dans un monde où tout le monde fait si attention au visage, ils ont eu envie de lancer une gamme juste pour la peau de notre corps, car après tout même si les visages sont beaux ils ne représentent que 10% de notre peau. Clossier a donc eu l’idée de Body hero, 2 produits pour notre routine corps, une huile nettoyante et une crème.

Et pour la campagne c’est la diversité chez les femmes qui est à l’honneur, c’est là que Paloma arrive !



Belle, sensuelle, naturelle, une peau hydratée et brillante … et oui les rondes aussi savent prendre soin d’elle.

Elle n’est pas toute seule pour cette campagne, à ces côtés des femmes de couleur diverses, une femme enceinte, des femmes actives et qui ont toute en commun une superbe peau, car oui la beauté c’est aussi une belle peau et pas que celle qui se cache sous le maquillage.

Ce qui fait plaisir ici, c’est que les photos de Paloma ne sont pas là que pour faire le buzz, elles sont bien visibles sur le site, mais aussi afficher fièrement sur panneau d’affichage géant dans la rue.

Une publication partagée par Glossier (@glossier) le 13 Sept. 2017 à 5h10 PDT

On aimerait voir plus de femmes pulpeuses sur les affiches, dans la rue, partout, et dépassé enfin ce minuscule pourcentage de 2% de présence dans les campagnes publicitaires.

Car la beauté c’est pour nous toutes, toutes les femmes, toutes les tailles.

Cela fait longtemps que la fermeture des médias, des professionnels de la mode et de la beauté face à un public qui représente plus de la majorité des femmes a touché le fond du ridicule.

Alors merci Glossier de prendre part à la révolition:)