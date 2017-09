Robes noires grande taille en dentelle – Automne 2017

Une petite robe noire simple ou plus city c’est sympa et pratique à voir dans son dressing, mais une robe avec ce petite truc en plus qu’apporte la dentelle, ça c’est une robe qui ne laissera jamais indifférent.

À porter avec une veste en jean ou cuir pour casser le côté classieux, pour une rendez-vous galant, une soirée spéciale, un mariage …

On peut toujours trouver une occasion pour porter une jolie robe he he.

Ici sont réunions 10 robes grandes tailles toutes différentes tant dans le style que dans le budget.

Je serais curieuse de savoir celles qui vous plaisent le plus et que vous pensez pouvoir porter ?