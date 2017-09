Ashley Graham et Danielle Brooks font une apparition en lingerie durant les Emmy’s #ImNoAngel

Cette nuit avait lieu la fameuse cérémonie des Emmy’s.

Vous savez cette grande célébration où l’on remet des prix aux gens de la télé et notamment les acteurs des séries.

Ici, c’est tapis rouge et star sur leur 31 en robe de designers.

Monde de l’apparence, plein de jolies femmes défilent les unes après les autres devant l’objectif des photographe et caméraman.

Heureusement, Lane Bryant a décidé de venir secouer tout ce petit univers et a eu la bonne idée de diffusée sa nouvelle campagne des #ImNoAngel durant la retransmission de l’évènement.

Ashley Graham, Danielle Brooks, Candice Huffine et Denise Bidot sont venues challenger la population à vivre sans filtre !

Et oui c’est une campagne sans retouches



Cellulite, vergetures, estomac, poignet d’amour … toutes ces femmes en parlent et montrent leurs corps avec fierté nous invitants à faire de même.

” #ImNoAngel est de retour. Et avec cela vient notre dernière super-équipe de révolutionnaires body positif. Avec elles à nos côtés nous bouleversons les choses … de nouveau. Et nous avons un but: aider les femmes (et les filles!) de toutes les morphologies et tailles à se voir belles “

Pour la campagne, Ashley, Candice, Danielle et Denise se sont soumises au petit jeu de “action ou vérité” !

La vérité ?

“Parfois, nous avons un rapport de haine/amour avec nos corps. Mais qu’est-ce qui se passerait si nous concentrions notre confiance en nous et disions Ça suffit ?“

L’action ?

“Aimons-nous entièrement. Il n’y a rien d’aussi sexy que de s’aimer. Aucun filtre. Aucune crainte. Aucun regard en arrière.“

Alors oui, on ne se réveille pas tous les matins en se trouvant belle, et cela prend du temps d’apprendre à s’aimer, mais il est plus que temps de commencer !

