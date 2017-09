Gémo lance une collection homme grande taille jusqu’au 62

Bonne nouvelle pour vous messieurs, une nouvelle collection est arrivée pour les hommes fort et elle est chez Gémo

Pour les tailles cela va du 52 au 62 et du 4Xl au 6xl.

La collection ne propose que peu de produits, mais c’est tout neuf donc il va sans doute y avoir plus de choses bientôt.

Pour l’instant, on trouve des t-shirts, chemises, pantalons, gilets, ceintures et même une veste en simili cuir.

Les prix eux sont doux, avec par exemple le polo à 12,99€*, le tee-shirt uni à 8,99€* ou encore le pantalon denim strech à 24,99€*.

Il y a ici de quoi se faire une garde robe de base pour tous les jours sans se ruiner.

Gémo fait aussi des chaussures pour homme jusqu’au 46.

En ce moment, réduction de 10€ pour 40€ d’achat valable sur la collection vêtement Grande Taille femme et homme Code GEMOGT

Le site : Gémo