Jupes grande taille en simili cuir pour l’automne 2017

C’est une des grosses tendances du printemps qui continue cet automne pour toutes celles qui n’ont pas froid aux yeux.

Le jupe en simili cuir se porte facilement avec un haut sobre, sweat en maille, chemise ou t-shirt, pour éviter de faire vulgaire on évite trop de transparence ou de décolleté ou alors on le fait comme une amazone, avec caractère et force !

Les trucs à éviter ? Porter du cuir avec du cuir, des matières brillantes ou du satin.

Les bijoux aussi restent sobres, la jupe en simili cuir est une pièce forte, pas la peine d’en faire trop.

Pour les chaussures, une paire de bottines ira à la perfection.

On a débusqué 10 jupes en simili cuir dans des styles différents et en grande taille, il y en a même une avec des poches hé hé.

Oserez-vous la jupe en simili cuir ?