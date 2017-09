Bottines métalliques : Une tendance pour toutes même les grandes pointures

Il n’y a rien de plus énervant quand on porte des chaussures de grandes pointures que de voir une tendance se répandre partout, mais de ne rien trouver au-dessus du 41.

Oh oui, c’est rageant et j’en sais quelque chose, car je porte du 43.

Alors pour cette sélection il y a de tout, des bottines pour grandes pointures, mais aussi des bottines larges, des talons hauts, des talons plats … bref un condensé de la tendance métallique, mais pour nous toutes

C’est parti !