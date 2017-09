Jupes grande taille : L’esprit jupe tutu

Oui oui, on peut porter une jupe tutu quand on est ronde.

Mais attention, il faut choisir une tenue qui marque bien la tête pour éviter l’effet boule.

Le top de ce genre de jupe c’est qu’elle dissimule le ventre et reste floue sur nos formes.

L’idéal est de la prendre ni trop courte, ni trop longue.

On peut la porter facilement avec un t-shirt à message ou une jolie chemise, un pull douillet, une veste en cuir… pour être certains de casser le look princesse, une simple paire de sneakers, le tour est joué.

Attention, cette mode est pour celles qui ne se prennent pas au sérieux

Voici 10 tutus grande taille pour s’amuser avec la mode :



Alors, vous allez oser le tutu ?