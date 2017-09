Obsession Bordeaux : Vêtements grande taille automne 2017

Bordeaux, lie de vin, rouge grenat, jacquard rouge, prune, velours cardinal, amarante, carmin, pourpre … à mi-chemin entre le rouge, le violet et le marron, couleur de l’automne, couleur précieuse et royale, couleur du vin.

La mode du bordeaux est facile à porter, cette couleur peut s’associer avec du gris, noir, bleu, crème, cognac, moutarde et aussi du brun clair ou du camel ou encore pour les expertes un jeu de couleur avec du rouge, de l’orange ou même du rouge.

Un peu de bordeaux dans une tenue apporte tout de suite de la chaleur et une note un peu distinguée.

Associer avec du jean, les vêtements bordeaux passe partout … bref c’est une couleur idéale pour passer l’hiver dans se prendre la tête, avec style, tout en évitant le total look noir durant plusieurs mois.

J’ai eu du mal à sélectionner seulement 10 pièces tant le choix en bordeaux est important dans les rayons grande taille en ce moment.

Voici 10 vêtements grande taille en bordeaux pour un hiver tendance et facile à porter.