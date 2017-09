Aurélie Giot pour Blanche Porte : Collection grande taille jusqu’au 58

Il n’y a pas qu’Ashley Graham ou Danielle Brooks qui ont des idées, en France aussi on s’y met et c’est la mannequin et blogueuse de Ciaobellaa Aurélie Giot qui vient de créer une collection capsule pour Blanche porte

En tout, 19 créations exclusives en édition limitée et jusqu’au 58.

Robes, blouses, vestes, gilets, pantalons … pour une collection capsule c’est une collection vraiment complète et qui va du 38 au 58, ce qui est vraiment un large choix.

Le mot d’Aurélie : “J’aime chaque pièce et j’y ai mis pour chacune d’elle tout mon amour et ma passion pour la mode. Ce qui me touche le plus c’est que cette collection est pensée pour les femmes allant du 38 au 58 ! “

Le nom de la collection : We Are All Unique : Collection Ciao Bella x Blancheporte

Une collection actuelle donc, facile à porter et avec des prix qui dont plaisir car cela va de 19,99€* pour le tee-shirt manches courtes imprimé doré à 37,99€* pour la veste extra longue dos cintré.

Edit : Une lectrice m’a fait remarqué que les prix augmentent avec la taille, donc pour une taille 58, les prix vont de 29,99€* à 55,99€*, cela reste raisonnable mais c’est tout sauf cool de la part de Blanche Porte de faire augmenter les prix avec les tailles !



Blouse manches 3/4 dos noué – 24,99€* – jusqu’au 58



Combinaison pantalon maille – 29,99€* – jusqu’au 58



Robe fluide décolleté dos à carreaux – 24,99€* – jusqu’au 58



Blouse unie épaules dénudées– 24,99€* – jusqu’au 58



Chemisier plumetis biais dorés – 27,99€* – jusqu’au 58



Long gilet maille point mousse – 32,99€* – jusqu’au 58 – Existe aussi en gris



Chemise brodée denim léger – 29,99€* – jusqu’au 58



Tee-shirt manches courtes imprimé doré – 19,99€* – jusqu’au 58

Pantalon 7/8ème fluide à carreaux – 27,99€* – jusqu’au 58



Robe droite imprimée fleurs – 27,99€* – jusqu’au 58



Robe col claudine à sequins – 32,99€* – jusqu’au 58



Veste extra longue dos cintré – 37,99€* – jusqu’au 58

Robe maille style marin rayée bicolore – 24,99€* – jusqu’au 58



Robe crépon évasée imprimée galon – 32,99€* – jusqu’au 58



Pantalon denim léger ceinture nouée – 27,99€* – jusqu’au 58



Blouse volantée plumetis – 27,99€* – jusqu’au 58



Blouse imprimée épaules dénudées – 24,99€* – jusqu’au 58



Blouse élastiquée imprimée pois – 24,99€* – jusqu’au 58



Robe manches 3/4 évasées – 27,99€* – jusqu’au 58

Ça vous plait ? Qui sera la première à essayer et nous donner son avis ?

Le site : Blanche Porte