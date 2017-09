Jupes Ibilola par Gaëlle Prudencio : Collection automne hiver 2017 2018

Les jupes Ibilola de Gaëlle Prudencio sont de retour pour la saison automne hiver avec de tous nouveaux imprimés.

Ibilola c’est quoi ? Une jupe patineuse en wax (100% coton lavable en machine à 30°) avec taille élastique qui coûte entre 45 et 55€*.

Les jupes vont du 36/38 au 56/58, 2 longueurs avec la mini de 55 cm (57 cm pour le dos) et la midi qui mesure une longueur totale de 74 cm.

Pour cet automne, Gaëlle nous a concocté une collection avec 4 nouveaux imprimés et une réédition de l’imprimé Square.

Abidjan, Dakar, Kinshasa, Cotonou sont les noms des 4 jupes/imprimés qui nous invitent au voyage.

Une collection colorée et fun pour toutes les femmes qui aiment la couleur et avoir un style unique.

La collection de Gaëlle est un projet qui lui tient à coeur et pour laquelle elle donne beaucoup d’elle. Depuis le choix des tissus jusqu’aux photos du produit fini, c’est elle qui fait tout toute seule.

Heureusement, elle ne passe pas sa vie derrière une machine à coudre et les jupes sont confectionnées à Cotonou au Bénin.

Les photos sont de Rachel Saddedine.

Information importante pour se projeter, la modèle ici qui se nomme Noémie Camara mesure 1,76m et porte une taille 44/46.

Gaëlle est une jeune femme dynamique et pleine d’idées, alors attention, elle a sans doute d’autres surprises à venir prochainement.

Ici, on a une préférence pour les imprimés Kinshasa et Cotonou que l’on aimerait déjà voir dans nos dressings, et vous ?

Le site : Gaëlle Prudencio