Gabi Fresh X Playful promises : Une nouvelle collection de lingerie sexy grande taille

Gabi Fresh nous avait déjà dévoilé ses courbes dans de superbes collections de maillots de bain, voici que tout comme Ashley Graham, la belle se lance dans la lingerie avec une collection ultra sexy pour Playful Promises

Attention ! Ce n’est pas juste une collection de lingerie grande taille, c’est une collection de lingerie incroyablement sexy, une collection vraiment hot et qui va faire craquer du monde, moi la première, avec des coupes modernes, le tout en noir, ultra féminine, même le pyjama en satin est sexy.

Gabi Gregg apporte vraiment un vent de fraîcheur dans la mode grande taille, que ce soit avec les maillots de bain ou avec la lingerie, elle se bat pour apporter une offre grande taille moderne, pour toutes et abordable dans un secteur qui en manque fortement.

Comme Gabi fait parti des rondes qui se retrouve souvent à baver devant une collection et ne jamais trouver sa taille, elle porte un 38HH soit un 100 I, elle a lancé une collection qu’elle peut porter. Les tailles vont donc du 44 au 58 et pour les soutiens-gorge du 36-38B-G 40-44C (soit 95B au 115I).

Autre excellente bonne nouvelle avec cette collection, ce sont les prix qui sont bien plus abordables que d’habitude pour ce type de ligne, on commence à 18€* pour le Gabi Fresh draper wine lace shortie jusqu’à 73€* pour le pyjama en satin. Le porte jaretelle est à 30€* et les soutiens gorge entre 36 et 42€*.

Détail important, Playful Promises livre partout dans le monde, les frais de port sont de £10 soit environ 11,50€*. Pensez bien à aller sur la version UK du site, pas sur la version US.

“All bodies are good bodies” a-t-elle confié au magazine Glamour, avec cette collection de lingerie elle espère aider plus de femmes à s’approprier leurs corps et le mettre en valeur.

Pour voir toute la collection : Gabi Fresh X Playful promises