Les rondes de pretty big secouent Toronto avec une flashmod #SansCompromis

Les filles de Pretty big movement viennent de faire une flashmob à Toronto en collaboration avec Penningtons

Pour la petite note de culture, une flashmob c’est quand un groupe de personnes décide parfois de façon spontanée, mais plus souvent planifiée de faire une chorégraphie ou de chanter dans la rue puis de repartir vers leurs occupations comme si ils ne faisaient que passer par là.

Pretty big movement c’est cette troupe de danseuses qui en ont eu marre de ne jamais se faire engager, car leur physique ne correspond pas à la “norme” pour les danseuses.

Depuis qu’elles ont monté leur troupe on les voit un peu partout, concours, campagnes de publicité …

Et comme elles ont bien décidé de changer les choses, cette fois-ci c’est dans la rue qu’elles sont allées pour montrer à tous que oui une ronde peut danser et bouger.



Cette flashmob a été fait avec comme hashtag #sanscompromis

“ Un mouvement qui célèbre le fait de faire ce que nous aimons, de porter les vêtements dans lesquels nous nous sentons bien et d’être nous-mêmes, sans compromis. Sans limites, sans peur, sans jugement, seulement du plaisir pur. Lorsque la peur d’être jugées nous freine, c’est la société qui est perdante. “

Un appel à l’action donc et à combattre les préjugés

À quand une Flash mob sur Paris, pourquoi pas avec les filles de French curves le challenge ?

Le site : www.sanscompromis.ca