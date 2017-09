Une seule mannequin grande taille a été vue à la Paris Fashion Week et pourtant à New York c’était un véritable festival de rondes.

À croire que dans la capitale de la mode nous n’avons pas de talent à la hauteur de Ashley Graham, Candice Huffine etc … et pourtant …

Oui pourtant la France regorge de talents, de mannequins pulpeuses qui ont fait leurs preuves, il y en a tellement que j’ai eu du mal à n’en choisir que 10.

Alors pour vous, les créateurs de tous poils, les amoureux de la mode et des courbes, pour ceux et celles qui aimeraient voir plus de diversité, voici 10 mannequins grandes tailles qui assureront le succès de vos défilés.

10 mannequins grande taille qui méritent de défiler à la fashion week, les voici :

Johanna Dray

Magnifique pulpeuse qui porte un bon 46, Johanna Dray a largement fait ses preuves dans le monde du mannequinat, c’est même une pionnière.

Elle a défilé à Paris pour John Galliano’s ‘Everybody is Beautiful’ Spring 2006 prêts-à-porter, on l’a vu dans Vogue, ELLE, Gala et aussi chez Marina Rinaldi ou encore Giani Forte.

Si vous voulez en savoir plus sur Johanna, voici une interview vidéo pour Vivelesrondes en 2009, elle vient aussi de sortir un livre : Taille mannequin

Son instagram : Johanna Dray

Anabelle Ursulet

Avec un regard incroyable, la jolie Anabelle qui porte un 42 en haut et 46 en pantalon a aussi un joli CV. Elle a posé pour Velvet, Giani Forte, Julie Envy, Bridjet, Jiuly Paris … On l’a vu aussi défilé pour plusieurs marques, dans des magazines et poser pour le calendrier Résolution

Sa fan page : Anabelle Ursulet

Kaoutar Mouhim

Kaoutar porte un 44 et vous l’avez sûrement déjà vu quelque part.

Défilé et mannequin de lingerie pour Anita et Simone Perele, Wacoal … égérie de Venus (Gillette), mannequin pour Elena Miro, Marina Rinaldi, Jean Marc Philippe, Giani Forte, Anticode, Luxxl, Castaluna… mais aussi pour des émissions comme Belle Toute Nue, M6 Boutique la chaine et C’est au programme sur France 2…

Pour en avoir un peu plus sur Kaoutar, voici une interview vidéo pour Vivelesrondes en 2010.

La photo ci-dessous vient du livre “Histoire de corps” de Jam Abelanet

Son instagram : Kaoutchou

Stéphanie Maryniak

Voici une la seule mannequin grande taille a avoir défilé en janvier 2017 durant la Fashion Week de Paris pour Yuima Nakazato.

Véritable caméléon comme le prouve les photos de son book, elle peut faire des shootings mode, glamour, artistique ..

Avec sa taille 46 on l’a vu posé pour Edmond Boublil, Onoz, The Pajany Calendar, Belle toute nue et et tellement d’autre

Son instagram : stephanie.maryniak

Aurélie Giot

La blogueuse et mannequin Aurélie vient de collaborer avec Blanche Porte pour la création d’une collection.

On l’a vu à la Pulp Fashion week, on a pua l’a croisé au salon de mode Who’s next, elle a posé pour Gémo, Tati, Kiabi, Blanche Porte, Jean Marc Philippe, Castaluna, Pauline et Julie … ah oui, elle porte du 46.

Son instagram : blogciaobella

Odile Gautreau

Odile c’est la mannequin qui se retrouve rangée dans la section “atypique”, qui marque et que l’on ne peut pas oublier une fois qu’on l’a vu.

Pulp Fashion Week, magazine Paulette, Personae Magazine, Wad, Vogue, Nike …que dire la belle est photogénique. Elle fait un 42-44 et oui elle défile aussi notamment pour Olivier Wartowski.

L’image ci-dessous vient de la Pulp Fashion week

Son instagram : o.g.queen

Rachel Saddedine

Mannequin, chanteuse, photographe et blogueuse y a-t-il une chose que cette jeune femme ne sait pas faire ?

Avec son 1m71 pour une taille 44-46, Rachel est une femme de caractère qui pourrait bien être la mannequin dont tout le monde parlera bientôt.

Son instagram : rachelsaddedine

Lalaa Missaki

Blogueuse et mannequin. Lalaa c’est la jeune femme qui avec son 1m71 et sa taille 48 n’avait pas le profil mannequin et qui pourtant a réussi à conquérir et retourner le monde de la mode.

Son sens de la mode, son style bien à elle et son franc parlé ont fait d’elle un influencer importante et ce n’est pas étonnant qu’elle soit en train de conquérir le monde de la beauté comme celui de la mode.

Castaluna, Jiuly, Kiabi, ASOS, Boohoo, Toofaced, River island, Nuxe … Lalaa n’a pas fini de faire parler d’elle.

Son instagram : lalaamisaki

Juliette Katz

Chanteuse professionnelle et mannequin.

Nous avons eu la chance de l’interviewé en 2010

Elle est l’une des mannequins de Jiuly Paris, elle a défilé au salon du chocolat en 2011, on l’a vu dans le magazine Elle

Son instagram : juliettekatz

Clémentine Desseaux

Clémentine c’était la ronde qui remue pour Castaluna et c’est aujourd’hui la seule Française a avoir défilé pour la Fashion Week de New York, elle fait partit des fondateurs du All woman project

Elle est partout, toujours Castaluna mais aussi Lane Bryant, Levis, Curve Irl, Vogue …

Son instagram : BonjourClem

;)

En attendant, si vous pensez à quelqu’un qui devrait figurer dans cet article, dites-le-nous.