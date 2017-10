Test : Êtes vous un gros lourdingue ?

Vous cherchez à rencontrer des femmes sur internet, mais à chaque fois vous rentrez broucouille.

Plus vous leur tournez autour, plus elles semblent vous éviter.

Vous êtes la mouche qui veut se poser sur une crotte. Sauf que la crotte a des pattes et elle s’enfuie.

Vous vous prenez tellement de vents que même si elle vous claque la porte au nez, pour vous c’est déjà une victoire. Au moins, celle-là a réagi !

Quelqu’un vous a transmis cet article ? Bénissez cette personne, qui vous a fait l’immense cadeau de ne pas juste vous ignorer !

Mais que se passe-t-il triste petit être gris ? Êtes-vous l’homme invisible ?

Ont-elles toutes leurs règles pile au moment ou vous les contactez ?!

En fait peut-être que vous êtes juste un gros lourd !

Yep, un gros lourdingue qui pue la loose ! Y aviez vous déjà pensé ? Non ? Alors c’est peut être le moment ou jamais !

Ce petit test va vous permettre de le savoir très facilement. (En supposant que vous savez lire !)

Connaître votre degré de lourdinguerie vous permettra éventuellement de progresser (si toutefois vous n’êtes pas trop atteint)



Pour chaque point, répondez oui ou non. Puis comptez-les oui. Et rendez-vous après la liste.Vous savez compter jusqu’à 10 ? Ici on en doute. Mais on va faire comme si on y croyait.

#1 Vous n’avez pas de photo de profil.

#2 Vous avez posté une annonce rencontre en disant juste ce que VOUS cherchez.

#3 Votre recherche ne comprend pas grand-chose en plus du mot “femme”.

#4 Vous avez précisé “peu importe l’âge”.

#5 Vous êtes marié, mais mentez à ce propos.

#6 L’orthographe ? c koi sa ??

#7 Vous la contactez par message en disant juste “slt” (slt sa vaa)

#8 Vous envoyez des photos dénudées de vous sans qu’on vous y ait explicitement invité. (Et ça inclut torse nu)

#9 Elle n’a pas répondu à votre message ? Ou pas assez vite ? Vous la bombardez de messages !

#10 Elle vous envoie chier : Non, mais tu t’es vu gros thon ??! Tss une lesbienne à coup sûr ça ! Saaaalope !!

Vous avez répondu plusieurs fois oui ?

Désolé de vous l’annoncer l’ami : vous êtes un gros lourdingue puant !

Mais la bonne nouvelle, c’est que si vous avez lu jusque là, c’est que vous ne manquez peut-être pas tant que ça d’une capacité à réfléchir, à progresser et à vous remettre en question.

Une relation est un échange.

Que ce soit pour draguer ou sympathiser avec une femme, il faut faire preuve d’un peu d’empathie. Se mettre un peu à la place de l’autre, faire preuve d’un minimum d’honnêteté et chercher à la satisfaire elle aussi.

Eh oui ! Sinon retourne chez toi à te branler.

“Pour rentrer dans sa culotte, rentrez d’abord dans sa tête”

Pour commencer, pourquoi pas revoir un peu votre attitude ?

Comme sur Vive les rondes, on est sympa même avec les gros lourdingues qui puent à des kilomètres à la ronde comme vous, nous avons repris la liste plus haut, en ajoutant pour chaque point :

1/ce qu’elle ne se dit sûrement pas.

2/ce qu’elle en déduit plus probablement.

3/un petit conseil.

En espérant que ça puisse être utile. À vous d’utiliser votre cerveau. Pour une fois !

#1 Vous n’avez pas de photo de profil.

Sérieusement, t’as cru qu’elle se disait ça ??? : “C’est pas grave je vais l’imaginer beau et mystérieux…mmmmm”

Ce qu’elle se dit en vrai : “ casé, honteux, pas sérieux ,trop moche…ou tout à la fois ??”

Conseil : Ok vous pouvez ne pas vouloir diffuser une photo de vous publiquement. Que ce soit adultère, parce que vous êtes moche ou pas sûr de vous. Essayez toutefois de mettre au moins un avatar qui vous correspond, vous distingue de la masse et attire un minimum la curiosité sans effrayer.

#2 Vous avez posté une annonce rencontre en disant juste ce que VOUS cherchez.

Sérieusement t’as cru qu’elle se disait ça ??? : “Tiens un profil intéressant, je suis curieuse je vais contacter”

Ce qu’elle ne se dit en vrai “Aucun effort pour retenir mon attention. Next !”

Conseil : Bon sang de Bon Dieu vous vous imaginez quoi ? Que vous avez de base toute son attention ? Que vous êtes le seul poisson sur l’étalage ? Le seul spermatozoïde dans la course ?? Faites un effort pour lui donner envie de vous consacrer 3 secondes de sa vie. Montrez-lui que vous méritez son attention.

#3 Votre recherche ne comprend pas grand-chose en plus du mot “femme”.

Sérieusement t’as cru qu’elle se disait ça ??? : “Enfin un type pas sectaire. Je suis un peu moche, j’ai peut être ma chance” Ou “Je vais le découvrir au fur et à mesure de nos échanges, quelle aventure “

Ce qu’elle ne se dit en vrai “Désespéré cherche trou à fourrer ou débile profond”

Conseil : Vous avez un scénario en tête ? Soyez cash. Dites-le. Il y a un public pour tout.

Mieux vaut être spécifique que trop vague et passer pour un désespéré.

Vous ne savez pas quoi dire, faites un effort on se doute que vous cherchez une femme !!!

Mais pourquoi “une femme” devrait vous parler à vous ? Oui : à vous en particulier ?!!

#4 Vous avez précisé “peu importe l’âge”.

Sérieusement t’as cru qu’elle se disait ça ??? : “classe !…un type prêt à donner son corps à la science.”

Ce qu’elle ne se dit en vrai : “désespéré gérontophile. Probablement psychopathe violeur aussi”

Conseil : À moins que vous ayez un âge en tête enlevez-moi cette mention qui vous met directement dans la catégorie serial killer. Arrêtez immédiatement cette mentalité de désespéré. Il y a des millions de femmes pour des millions d’hommes. Pour peu que vos pieds ne puent pas trop à 100 mètres, vous trouverez chaussure.

#5 Vous êtes marié, mais mentez à ce propos.

Sérieusement t’as cru qu’elle se disait ça ??? : “Si il ne me le dit pas je ne vais jamais le découvrir ou le deviner”

Ce qu’elle ne se dit en vrai : “un énorme mensonge… ça commence très mal !”

Conseil : Soyez honnête avec ça il y a suffisamment de femmes sur terre, et certaines acceptent une relation adultère. Ok ça en refroidira peut-être quelques-unes. Mais encore une fois, arrêtez avec cette mentalité de désespéré/pénurie. Il y en a des milliers d’autres qui peuvent vous correspondre.

La franchise est en votre honneur, et évitera toute complication inutile par la suite.

#6 L’orthographe ? c koi sa ??

Sérieusement, t’as cru qu’elle se disait ça ??? : “pa grav sa m drenge pa”

Ce qu’elle s’imagine en vrai “vieil attardé mental édenté qui me postillonne son haleine emmental roquefort régurgité à la face.”

Conseil : Utilisez les abréviations SMS avec modération, et essayez d’améliorer un minimum l’ortho…utilisez l’autocorrect je sais pas !!

Tout comme une mauvaise hygiène buccale peut être rédhibitoire lors d’un RDV, une vilaine orthographe peut endommager sévèrement votre karma de départ, qui est déjà relativement faible….À moins peut être d’être remarquable par ailleurs et de pouvoir rapidement le démontrer par d’autres moyens d’expression.

Voilà : L’orthographe, c’est l’hygiène buccale du texto ! Ne puez pas de la gueule à 3 km ! Et si votre bouche est pleine de chicots pourris, c’est pas de notre faute alors soignez-la.

#7 Vous la contactez par message en disant juste “slt” (slt sa vaa)

Sérieusement t’as cru qu’elle se disait ça ??? : “Oh mon prince vient enfin me parler” ou “Tiens une approche intéressante pour une fois. Je vais répondre. C’est peut-être un homme d’action et de peu de mots… comme Clint Eastwood ! Dans ce cas ça me dérangera pas de faire la parlotte .. et la vaisselle. ”

Ce qu’elle se dit en vrai : “fiouuu quel ennui…voyons voir les 10 autres zigotos qui viennent de me contacter. Ou candy crush, un coup de fil à mon ex-belle-mère, me cogner le doigt de pied sur le coin d’un meuble… peu-importe, n’importe quoi qui me change d’air rapido”

Conseil : travaillez-moi un peu cette présentation. Et cette imagination. Vos mots sont votre habit, votre parfum votre odeur. Ce sont vos mots qui vous présentent et qui forgent une image de vous. Vos mots derrière un écran peuvent la transporter avec James Bond autour d’un cocktail à Bora Bora. Ou à Boring Boring avec Didier le crado dans le métro aux heures de pointe.

Évitez de sentir le pet.

Lisez donc un livre pour une fois dans votre vie !

Transformez-moi un minimum ce vieux claque merde qui vous sert de bouche en machine à rêves !

#8 Vous envoyez des photos dénudées de vous sans qu’on vous y ait explicitement invité. (Et ça inclut torse nu)

Sérieusement, t’as cru qu’elle se disait ça ??? : “Oh quelle belle bite. Enfin un homme qui prend les devants..et les derrières haha ! ça me met trop dans le mood ! maman regarde !” (Eh oui elle était peut-être avec sa mère…)

Ce qu’elle se dit plus probablement : “dégueu/vulgaire. Ha ha ha ha ha ha. Mauvais timing. Bye !”

Conseil : Soyez attentifs aux signaux qu’on vous envoie, et arrêtez d’être pressant comme un chien errand en chaleur. On sait déjà que vous voulez baiser, c’est implicite. Le but est d’en faire un truc attractif, pas répulsif.

Et sans une ambiance appropriée, votre photo débarque comme un rot à un mariage.

Go with the flow ! Laissez-vous découvrir peu à peu. Ça vient quand ça vient, et si ça vient pas et bien tant pis.

#9 Elle n’a pas répondu à votre message ? Ou pas assez vite ? Vous la bombardez de messages !

Sérieusement t’as cru qu’elle se disait ça ??? “j’étais parti faire autre chose, mais cool qu’il me recontacte”

Ce qu’elle ne se dit en vrai “mais il va me lâcher 5 minutes ce clebs baveux ?!”

Conseil : Get a life ! Mieux vaut faire envie que pitié. Laissez-la vivre aussi.

Si vous vous obsédez pour la réponse d’une inconnue parmi des milliers, alors vous avez un problème.

#10 Elle vous envoie chier : Non, mais tu t’es vu gros thon ??! Tss une lesbienne à coup sûr ça ! Saaaalope !!

Sérieusement t’as cru qu’elle se disait ça ??? “ah il a peut être raison dans le fond. Je vais reconsidérer mon choix”

Ce qu’elle ne se dit en vrai “le prochain qui ressemble de près ou de loin à ça, je ne lui parle même pas. Et je ne manquerais pas une occasion de raconter ça autour de moi”

Conseil : Game over mec ! Next ! Fermez votre bouche et avalez votre orgueil. Apprenez à essuyer un rejet avec dignité, ça ne sera pas le dernier, ça arrive à tout le monde, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, et nous sommes quelques milliards sur cette planète. Respirez.

Bref, arrêtez tout tout de suite ! Et changez-moi cette vilaine attitude qui pue la moule morte à des kilomètres à la ronde, vite fait bien fait ! L’humanité vous remercie !

Oh et pendant que vous y êtes partagez ça à vos amis, qui se ressemble s’assemble sûr que ça va leur servir aussi, à ces gros lourdingues !