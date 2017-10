Vestes en similicuir grande taille à partir de 30€*

Vous voulez une veste en cuir sans le prix du cuir ?

À vous veste synthétique en similicuir, oui dit comme ça ce n’est pas très sexy mais personne n’a besoin de savoir si votre veste a coûté 30€ ou beaucoup plus.

L’important c’est de trouver une veste qui vous fasse plaisir à vous, alors on a essayé d’en réunir ici plusieurs dans des prix du très raisonnable au un peu fou, toutes en simili cuir, dans des couleurs, coupes et styles variés.

On espère que cela vous plaira :)



Pour une vraie veste en cuir, je conseille Violeta by Mango qui en propose une jolie sélection jusqu’au 52/54.