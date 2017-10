Épaules dénudées : La tendance en grande taille

Les modes tournent et les tendances reviennent, une petite pointe années 80, un zest de Beyonce … et hop voilà la mode des épaules dénudées qui revient en force avec entre autres des hauts avec juste une seule épaule découverte.

Pas facile à trouver en grande taille et c’est bien dommage, mais on peut trouver quelques pièces et voici une sélection de ce qui existe en grande taille