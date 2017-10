10 tutoriels de maquillage pour Halloween

Plus qu’une semaine avant Halloween, la chose la plus importante et sans doute la plus marrante pour cette fête c’est de s’amuser avec un maquillage improbable he he he.

trouver une tenue peut rester quelque chose de très facile, pour les accessoires on peut les fabriquer ou tout simplement en trouver dans toutes les boutiques ou presque en ce moment.

Il est temps de se concentrer sur le plus important, le maquillage.

Certains de ces tutoriels utilisent plein de maquillages, mais je conseille vraiment de ne pas investir pour un produit que vous allez utiliser une seule fois par an, ou alors mettez-vous à plusieurs et faites vos maquillages ensemble avant de sortir.

Voici 10 tutoriels de maquillage d’Halloween avec des options faciles et d’autres un peu moins.

It – Pennywise par Cynthia Dulude

C’est le film qui fait trembler tout le monde cette année : Ça

Attendez-vous à en croiser d’autres le 31.

Jigsaw en version féminine par By Indy

Grand classique d’Halloween il revient le 31, faites attention.

Marcheur blanc par Laura Makeuptips

Pour vouloir être la mère des dragons c’est cool et sexy, mais bon ils vont sûrement tous finir en marcheurs blancs alors autant se préparer dès maintenant.

Maquillage de Licorne par MissGworld

Cette fois-ci on part vers quelque chose de plus léger, festif et surtout beaucoup moins effrayant.

Après toutes les licornes sont des animaux mythiques alors pourquoi pas pour Halloween.

Maquillage de citrouille par La Choupissone

On retourne dans le classique avec un maquillage impressionnant et l’occasion de porter les vêtements orange qui traîne dans l’armoire.

Vampire princess par Nikkie Tutorial

Cette vidéo est en anglais, mais on peut comprendre, et puis c’est tellement beau.

Après tout, Halloween c’est aussi l’occasion d’être sexy.

Poupée voodoo par Astucesdefilles Sarah

Simple et rapide, car même si on joue le jeu on a parfois envie d’un maquillage facile à faire.

Mariée empoisonnée par Face2Face-Makeup

Attention on passe au niveau supérieur ici, tant pour la tenue que le maquillage, mais après tout c’est juste une fois par an.

Chat par Maryam maquillage

On peut avoir un déguisement aussi simple que le chat, mais le faire avec un maquillage épique

Maquillage d’Halloween par Souhila 2606

Repéré sur Pinterest, je suis trop contente de voir enfin un tutoriel pour ce maquillage totalement spookie.

Lequel de ces tutoriels préférez-vous ?