Vide dressing grande taille sur Lyon le 19/11 : Curvy Gang

Bonne nouvelle, vous aviez demandé encore et encore un vide dressing ailleurs que sur Paris, le voici et cette fois-ci ce sera sur Lyon.

Des grandes tailles à partir du 42, des blogueuses comme Gaëlle Prudencio, Virginie Grossat, Bérénice, Jess et aussi des marques comme Laura Begot, Anna Poe … bref que du beau monde pour un évènement à ne surtout pas manquer !



Pour la seconde édition du vide dressing de The Curvy gang, on nous annonce déjà sur les stands des vêtements des marques Asos Curves, Eloquii, Marina Rinaldi, Jiuly, Castaluna, New Look Curves, Dorothy Perkins, …

Et aussi des chaussures jusqu’au 46 avec la marque Limanyaa

Il y aura aussi des animations :

– Photocall

– Bar à ongles par Wendy Nails

– Musique et restauration assurées par le Ninkasi

– Jeu concours

Et ce n’est pas tout, un gift bag OFFERT pour les 100 premières!

L’entrée est gratuite et cela se passe au Ninkasi Gerland – 267 Rue Marcel Mérieux, 69007 Lyon

Métro B – Gerland

Parking à proximité gratuit

Accessible aux PMR

Paiement en espèces ou par Paypal, distributeur à proximité

Pour vous inscrire à l’évènement c’est ici : Vide Dressing Grande Taille – Curvy Gang