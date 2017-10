10 photos de rondes en costumes : Déguisements Esprit Halloween

Parfois quand on est ronde on s’interdit pleins de choses, et se déguiser fait parfois partie de ces Stop. Peur d’être ridicule, de ressembler à une citrouille, d’être trop grosse, trop vieille, trop …

Pourtant il y a des rondes qui excellent en cosplay et déguisement de tout genre, même s’il n’est pas facile de mettre la main sur un déguisement grande taille en boutique.

Après tout la nuit du 31 octobre c’est la nuit où l’on peut décider d’être ce que l’on veut pour une nuit, on peut oser sexy ou traditionnel… on peut en profiter pour faire passer un message, se débarrasser de ces démons et simplement s’amuser.

Voici donc 10 exemples de déguisements portés par des rondes, car il n’y a pas de limite peu importe le poids

Sarah Rae Vargas en Poison Ivy

Sarah est une spécialiste des déguisements, elle a même fait une vidéo Lookbook d’Halloween que l’on peut voir ici.

Lilhevn en Mystique

Lilhevn c’est la reine du cosplay, sa page Facebook est juste une source incroyable d’inspiration.

Shannon de Sweets4asweet en Fiona

Fiona, Ursula, Wonder piggy, la reine de coeur … Shannon a du talent et c’est un pur plaisir de voir tous ses costumes

Ana Laura de Vivalacurvy en Licorne

Tendance cette année, la licorne version Ana Laure est un bon exemple de ce que l’on peut faire avec un peu de créativité.

Jennifer Buckingham en Sandy de Grease

On a presque toute rêvé de refaire un jour une scène de Grease, sauf que Sandy est super mince… et alors !

Alysse Dalessandro de Ready to stare en sorcière sexy

Une robe sexy qui traîne dans l’armoire, un chapeau pointu et voici le plus grand classique d’Halloween revisité en version sexy, simple et efficace !

Chante de Everything Curvy and Chic en Cléopâtre

La coupe empire des tenues antiques et toujours flatteuses pour nos courbes, un excellent choix de thème que l’on soit la reine Cléopâtre ou une déesse grecque.

Loey Lane en petit chaperon rouge

Loey Lane n’a pas peur du court, du moulant… elle ose et encore plus pour Halloween ce qui fait plaisir à voir. Ici elle porte des costumes de Hips and curves et elle en a fait une vidéo Lookbook d’Halloween que l’on peut voir ici

Rose Law en déesse égyptienne

Voici le genre de déguisement que j’affectionne, une guerrière et une déesse, un mixte d’intelligence, de charme et de force !

Queen Latifah en Maleficent

Juste parfaite, mais en même temps c’est la reine !

En qui aimeriez-vous vous déguiser ?