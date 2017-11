10 pièces sexy de lingerie grande taille à s’offrir parce que …

Oui on est ronde et sexy et il y a pleins de raisons pour s’offrir à soi-même de la lingerie sexy.

Parce que cela fait du bien au moral, parce qu’on est jolie, parce que parfois on a juste envie d’épicer un peu sa vie … parce que tout simplement nous sommes des femmes comme les autres.

Alors voici 10 pièces de lingerie grande taille sexy qui je l’espère vont vous plaire.