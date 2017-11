Bas grande taille : 10 styles du plus simple au plus fantaisie

Il n’y a rien de plus beau et sexy, après le naturel de la peau nue, que des jambes joliment habillées d’une paire de bas.

Seulement si comme moi vous en portez de temps à autre, vous savez que c’est difficile à trouver, que c’est fragile et que cela coûte une blinde !

Bon alors où les trouver ces fameux bas ?

On a réuni ici une sélection de 10 paires de bas qui viennent de 10 boutiques, classés depuis le modèle le plus basique au plus original

C’est parti !