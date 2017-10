Candice Huffine en Venus de Botticcelli pour Harper’s BAZAAR

Harper’s Bazaar a décidé de recréer des oeuvres d’art célèbre avec des mannequins pour fêter les 150 ans du magazine.

Le magazine a vu les choses en grand avec des interprétations où la diversité prend définitivement le pouvoir.

Parmi les mannequins choisies on retrouve la pulpeuse Candice Huffine pour la naissance de Vénus de Sandro Botticelli, le mannequin transgenre Hari Nef en Madame X de John Singer Sargent ou encore Winnie Harlow, la mannequin atteinte de vitiligo en Mona Lisa aka La Joconde de Leonardo da Vinci.

“J’ai un corps comme celui de la Venus, et les gens l’ont utilisé comme leur muse““Il est plus que temps que l’on reconnaisse que cette morphologie a toujours été belle.“dit Candice sur son instagram

Le choix de Candice apparaît comme une évidence quand on voit comment elles se font dans cette oeuvre du maître Botticelli.

Chaque muse ici a été choisie pour casser les stéréotypes tout en respectant l’esprit de l’oeuvre d’origine.

Body positive, amour de soi, toutes ces égéries parlent de leurs particularités, leurs difficultés et leurs combats dans les pages du magazine.

Pour en voir plus : The art of beauty