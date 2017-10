Ashley Graham : Première mannequin Plus de la série Towel

Depuis 2013, le célèbre photographe Mario Testino a débuté une série de photo avec des stars et mannequin portant juste des serviettes blanches.

Parmi les personnalités prisent en photo pour The Towel series on retrouve des personnalités comme Angelina Jolie, Kristen Stewart, Gigi Hadid, Selena Gomez, Blake Lively, Justin Bieber, Kendall Jenner, Sienna Miller, Naomi Campbell, Keira Knightley, Gisele Bündchen, Cara Delavigne, Miley Cyrus, Kate Moss… et désormais Ashley Graham



“Je suis très honorée d’avoir été photographiée par Mario Testino pour la “ Towel Series ”. ” a confié Ashley sur son instagram.

Avec cette photo, Ashley continue son combat pour un monde plus ouvert dans lequel on accepte tous les physiques… et il y a encore du boulot.

L’idée de cette série est venue de la vue de Kate Moss en peignoir blanc sur le plateau d’un shooting.

“Je pense que les hommes et les femmes se sentent libres de s’exprimer parce qu’il n’y a pas de manière prédéfinie de poser avec une serviette. Ils peuvent la placer où ils veulent “

Sur Vivelesrondes on n’a pas attendu les stars et déjà en 2010 nous faisions un shooting avec des femmes Plus en serviette :P