10 photos de rondes qui osent le moulant #bodycon

L’un des plus gros interdits mode pour les grosses c’est bien sur la robe moulante aka bodycon dress.

C’est bien simple, tout ce qui est prêt du corps, qui permet de voir les formes, qui n’est pas assez larges pour cacher ventre, bourrelets ou hanche larges c’est juste un gros NON si on écoute certaines spécialistes modes.

À force de relayer ce genre d’idées, les gourous de la mode finissent par filer des complexes à tout le monde pour quelque chose qui dérange principalement ceux qui ont un souci avec le corps des autres.

Heureusement, plusieurs femmes bien dans leurs corps et dans leurs formes ont décidé de mettre ce qu’elles aiment, interdit ou pas.

10 femmes en robe moulantes, 10 exemples de femmes qui ont décidé de vivre leur vie maintenant et tant pis pour ceux qui n’aiment pas.

On peut porter des robes moulantes quand on est grosse, la preuve ici !



Tanesha de Girl with curves

Tanesha a toujours un look parfait et classe, elle le prouve encore avec cette petite robe noire près du corps de Nordstrom

Janelle donne une leçon magistrale en portant ce look d’automne à merveille .

Oui on peut porter des vêtements près du corps quand on s’habille dans le rayon grande taille !

On peut vivre sur Paris et porter des couleurs avec brio comme Gaëlle.

Nicole Simone de Curves on a budget

Nicole sort de sa zone de comfort en se glissant dans cette robe moulante en velours de Forever21

Alice des Carnets d’Alice

Un look casual et confortable avec une robe près du corps. On n’est pas obligé de sortir les talons pour être jolie et féminine comme le démontre ici Alice

Sarah Rae vargas, youtubeuse

Sarah ose la sweater dress et c’est une réussite.

Rachel aka lovelyinla

Une autre petite robe noire, classy, féminine, simple et efficace.

Ana Laura de Vivalacurvy

Une robe moulante rouge, c’est l’assurance d’avoir une robe sexy pour les jours où l’on veut mettre un peu de peps dans son look sans se prendre la tête.

Laura Lee de misslauraleej

Laura Lee aime vivre dangereusement et n’a pas de la robe moulante en similicuir.

Ashley Marie de glamghoul

Avec Ashley en retrouve la robe rose près du corps en version badass, car oui toutes ces femmes sont des amazones modernes.