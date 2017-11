Les cuissardes pour mollets larges mais oui cela existe. La preuve !

Trouver des Bottes mollets larges c’est possible, et même mollets larges et pieds larges.

Vous savez quoi, c’est aussi possibles de trouver des cuissardes et bottes cavalières pour les rondes, si si je vous assure !

Il y a bien plus d’offres qu’on se l’imagine à condition de savoir où regarder, et la plupart des boutiques de cette sélections proposent plusieurs modèles de bottes “au dessus du genoux” qui vont aussi à nos gros mollets.

Parmi les boutiques qui offrent des options pour nos jaambes on retrouve Asos, NewLook, Yours, Ted and Muffy, Torrid …

Trêve de blabla c’est partie pour une sélection de cuissardes pour mollets larges :



Qu’aimeriez-vous trouver comme modèles de cuissardes ?