Missguided : 10 raisons de craquer pour sa collection grande taille

Missguided propose une mode pointues et cela inclue la collection grande taille qui va du 44 au 52.

En plus de la collection d’accessoires bien fournie et vraiment moderne, on peut aussi faire le plein de chaussures jeunes jusqu’au 41.

Les prix sont doux, la livraison est possible en 24h ou encore en point relais et la marque livre dans de nombreux pays y compris la Belgique et la Suisse.

Attention les yeux, potentiel sexy ici, c’est une mode pour celles qui osent.

Alors voici 10 raisons de regarder régulièrement les nouveautés et de craquer pour Missguided.



1. Une mode sexy pour toutes



Robe évasée noire grande taille à lacets – 33 € – Grande taille du 42 au 52

2. Les dernières tendances sont là



Robe moulante noire à rayures grandes tailles – 30 € – Grande taille du 42 au 52

3. La même mode que pour les autres tailles



Top noir grande taille fendu à lacets – 30 € – Grande taille du 42 au 52

4. Des vêtements originaux pour toutes les saisons



Blouson aviateur grande taille bleu marine fourré – 97,50 € – Grande taille du 42 au 52

5. Une mode qui ne se prend pas au sérieux



T-shirt blanc imprimé bye ken grande taille barbie x missguided – 27 € – Grande taille du 42 au 52

6. Une mode pour Badass



Sur-chemise vert kaki grande taille imprimé camouflage – 30 € – Grande taille du 42 au 52

7. Mais aussi working girl



Pantalon large gris effet soyeux grandes tailles – 20,25 € – Grande taille du 48 au 52

8. Ou encore casual



Chemise rouge grande taille à carreaux- 33 € – Grande taille du 42 au 52

9. Ou délicate



kimono noir transparent à fleurs grandes tailles – 42 € – Grande taille du 42 au 52

10. Et aussi de la couleur



Mini-jupe bordeaux en simili cuir grandes tailles – 37,50 € – Grande taille du 42 au 52

Que pensez-vous de la collection Missguided ?

Le site : Missguided