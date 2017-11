Universal Standard X Danielle Brooks : Vêtements grande taille jusqu’au 58

Ça y est, la collection Universal Standard avec Danielle Brooks dont nous vous parlions en septembre est en ligne.

3 pièces du 40 au 58, avec seulement 3 pièces.

Danielle Brooks a pu imaginé 3 vêtements qu’elle aimerait trouver, oui seulement 3.

Qu’a-t-elle choisi ? Une salopette noire qui ne fasse pas baggy, avec un effet wow.

Une robe t-shirt avec une coupe originale, qu’on ne retrouvera pas ailleurs et qui donne de la force au look sans avoir besoin d’en rajouter.

Une robe pull qui peut se porter pour un look ou pour un look habillé.

La “Danielle shirt dress” existe en 3 couleurs, le “Dani sweater” en 2 couleurs et enfin la salopette “Brooks overall” en noir.

Les prix font mal aux yeux, de 110$ pour la robe t-shirt à 190$ pour la robe pull (environ 93€* à 160€*).

Mais il faut bien avouer que les superbes photos avec Danielle Brooks donnent envie de se glisser dans cette superbe robe pull en laine et cachemire.

La robe t-shirt elle est en 65% coton et avec de l’élasthane et la salopette 97% coton et élasthane, la promesse de tenues confortables et avec style.

Qui va tester cette collection ?

Le site : Universal Standard