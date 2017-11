Tutus grande taille revisité pour les fêtes

Envie d’une jupe festive et pas que pour les fêtes, c’est le moment de sortir les tutus he he

Mis à l’honneur par Jessica Parker dans Sex and the city, la jupe Tutu est une des valeurs sûres de cet hiver 2017/2018

Adieu les interdits, on ose le Tutu !

Top pour les rondes, car son volume cache les formes.

Idéal à porter avec un style rock pour casser le style ballerine.

Féminin et stylé, le tutu c’est la pièce phare qui va transformer votre look.

C’est partie pour une sélection de 10 tutus grande taille :