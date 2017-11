Mode grande taille : Pulls esprit de noël

C’est peut-être parce que je viens de sortir le carton des décorations de Noël, mais l’envie d’un pull festif est dans l’air.

Pulls de Noël, pulls à imprimé nordique, flocons de neige et pingouins sont de la fête et décembre et le mois idéal.

À porter pour faire son sapin, au quotidien ou pour les fêtes.

Voici 10 pulls de Noël grande taille :



Hey, vous savez quoi, ces pulls se marieront à merveille avec une jupe tutu ;)