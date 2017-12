Top 5 bons plan grande taille de la semaine à moins de 40€* – Spécial grand froid

Avec ce froid intense qui vient juste d’envahir toute l’Europe, on a envie de matière douce, de cocooning et chocolat chaud avec des marshmalows :P

Bref il faut se couvrir intelligemment même si on reste chez soi.

Alors on profite des promos du week-end, des réductions du cyber week et des boutiques grandes tailles qui offrent des petits prix pour s’envelopper de douceur.

Robe pull de Junarose, un peignoir en maille polaire de Castaluna, des collants en cachemire mélangé chez Asos et enfin un pull tricoté col roulé chez Boohoo.