On a toutes ressorti les manteaux et les doudounes, et parfois on se rend compte que notre bon vieux manteau et défraîchis, ne nous va plus ou ne nous plaît plus du tout.

Pas de panique, il y a plein de manteaux dans les rayons, et celui qui a la côte en ce moment, c’est le manteau avec ceinture à nouer.

Cela tombe bien, car ce type de manteau est parfait pour définir et affiner la taille, idéal quand on doit mettre plusieurs couches de vêtements pour se protéger du froid.

Voici 10 manteaux grande taille avec ceinture, pour être au chaud avec style.