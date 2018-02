20 photos de rondes qui aiment leurs corps et leurs formes

Quand on parle d’amour, trop de personnes oublient que la première chose à faire et de commencer par s’aimer soi-même, cela veut dire aimer qui nous sommes, notre personnalité, nos choix de vie, et aussi notre corps en entier.

Oui notre corps y compris ceux que certains considèrent comme des défauts.

Bourrelets, vergetures, peau d’orange, creux et bosses qui racontent une histoire sur notre corps et qui en disent un peu plus sur qui nous sommes.

Dans un monde plastique où les autorités sont obligées de mettre en place une loi pour forcer les publicistes et les marques a indiqué quand les photos sont retouchées, où les instagrammeuses passent des heures pour essayer de faire une photo montrant cet idéal impossible et y rajoutent une couche de retouches, il peut sembler difficile d’aimer son corps tel qu’il est !

Heureusement de plus en plus de personnes sortent du carcan de l’adoration du modèle beauté unique et revendique leurs droits à être eux même sous coup de hashtag #Bodupositive

Cela donne de superbes photos, de femmes de tous physiques, qui aujourd’hui s’aime et partages des témoignages et photos inspirantes.

Un véritable boost pour le moral et une façon positive et pleine d’amour de montrer que la beauté est multiple

1. Être indulgent envers soi

Brenda Mato est un modèle grande taille en Argentine, c’est aussi une militante de l’autoacceptation, elle a aussi une chaîne Youtube

“Mon corps est le coffre qui contient une vie merveilleuse et cela le rend plus que suffisant“

Une publication partagée par Brenda Mato – Modelo Plus Size (@brenda.mato) le 27 Oct. 2017 à 18h19 PDT

2. Revenir à l’essentiel

Le projet 365 nus est né au Brésil, il regroupe des photos de corps nus avec des personnes de tous les âges et morphologies.

Une publication partagée par #365nus (@projeto365nus) le 24 Oct. 2017 à 15h06 PDT

3. Vivre pleinement

Olivia Campbell est une mannequin grande taille basée à Londres, elle fait partie de ces femmes qui s’amusent avec la mode et n’ont pas peur d’exposer leurs courbes.

“Mon corps est la maison où réside mon âme“

Une publication partagée par Olivia Campbell (@curvycampbell) le 30 Mai 2017 à 6h39 PDT

4. Rester forte et fière de soi

Jewelz M Bopo est une activiste qui n’a paas froid aux yeux et ose le bikini. Des insultes, des tentatives d’intimidation, on lui a même balancé des ordures à la tête deux fois depuis la fenêtre d’une voiture, et malgré toutes ces tentatives de rabaissement elle a resisté et appris à s’aimer.

Une publication partagée par Jewelz M (@jewelzjourney) le 1 Août 2017 à 10h30 PDT

5. Montrer l’exemple

Allison Kimmey est ronde mais c’est aussi une maman qui montre l’exemple à sa fille pour qu’elle sache que la beauté est partout et qu’on peut être aussi heureuse en étant ronde.

“Je ne suis pas grasse, j’ai du gras. Tous les corps ont du gras et c’est ok ” Parole de sa fille Cambelle face à une autre petite fille qui lui disait qu’elle était grosse.

Une publication partagée par ALLIE 🌸 Just Do You, Babe! (@allisonkimmey) le 28 Août 2017 à 12 :31 PDT

6. Agir comme la déesse que l’on est

Ivory est chanteuse, modèle et activiste.

“Être assez courageux pour juste ne pas s’excuser pour qui vous êtes. Ça, c’est être une Déesse“

Une publication partagée par Ivory (Like the Soap!) (@pureivorydotca) le 17 Déc. 2017 à 11 :10 PST

7. Aller au-delà de la douleur

Ericka Hart est activiste, écrivaine et éducatrice sexuelle (oui elle a un diplôme pour ça). Elle a subi une mastectomie et n’a pas honte de ces cicatrices qui ne changent rien à sa féminité.

“Si vous taisez votre douleur ils vous tueront et diront que vous avez aimé“

Une publication partagée par Ericka Hart, M.Ed. (@ihartericka) le 1 Janv. 2018 à 9 :41 PST

8. Faire le choix d’être heureuse

Sarah Sapora “self-love mentor”, avocate du “bien-être” et écrivaine.

“Nous devons le savoir, cette sensualité ne doit pas être définie par notre taille.“

Une publication partagée par Sarah (@sarahsapora) le 19 Juil. 2017 à 12 :45 PDT

9. Trouver son équilibre

Jessamyn est professeur de yoga et parle aussi de body positivity, de santé et de bien-être.

Une publication partagée par Jessamyn (@mynameisjessamyn) le 1 Sept. 2017 à 7 :47 PDT

10. Accepter les vergetures comme une part de notre évolution et pas un défaut

Felicity Hayward est une mannequin, elle a d’ailleurs été Curve Ambassador et Stylist pour ASOS, on a pus aussi la voit notamment dans Vogue ou Glamour.

“Les défauts” sont créés par les médias pour que les femmes se sentent moins sûrs d’elles et dépensent de l’argent sur des articles pour se changer. Les vergetures ne sont pas un défaut…“

Une publication partagée par Felicity (@felicityhayward) le 27 Janv. 2018 à 10 :36 PST

11. Aimer son corps et ne plus le cacher

Carmen Rene est une activiste body positive.

“Il y a tant de choses que l’on considère comme imparfait dans cette photo. Bourrelets, graisse, cellulite, veines. Nous apprenons à cacher ces “défauts” mais au lieu de cela je vous défie de les embrasser. Partagez-les. Aimez-les“

Une publication partagée par Carmen Rene (@eatthecaketoo) le 28 Déc. 2017 à 3 :45 PST

12. Être naturel tout simplement

Clémentine Desseaux est une célèbre mannequin grande taille, membre du all woman project #iamallwoman

Une publication partagée par Clémentine Desseaux (@bonjourclem) le 26 Août 2017 à 14h23 PDT

13. Accepter aussi nos peurs et nos doutes

Melissa Gibson est une activiste.

“Peu importe votre taille, race, sexe, sexualité,capacité, santé, religion, etc!! Nous éprouvons tous de la honte pour notre corps et nous vivons dans un monde où la négativité sur les corps est mise en avant et nous souffrons tous à cause de cela”

Une publication partagée par Melissa Gibson (@yourstruelymelly) le 28 Juin 2017 à 10 :46 PDT

14. Porter un regard plein de tendresse sur vous et votre corps

Dani

“Mes bourrelets roulent en bas de mon dos et je me demande pourquoi je les ai détesté“

Une publication partagée par Dani The Fat Activist (@chooselifewarrior) le 4 Sept. 2016 à 2 :24 PDT

15. Apprécier la diversité

Cheyenne est vraiment une combattante pour la diversité.

“Nous ne pouvons pas plaire à tout le monde dans la vie et nous ne devrions pas nous sentir sous pression ça“

Une publication partagée par Cheyenne (@goofy_ginger) le 21 Déc. 2017 à 3 :32 PST

16. Arrêter de se dévaloriser

Ally Kat activiste du body positivisme.

Une publication partagée par Ally Kat (@allykatswonderland) le 25 Avril 2017 à 10 :16 PDT

17. Relativiser

Megan Jayne Crabbe fait partie de ces femmes qui ont réussi à combattre l’anorexie.

“Cela ne devrait pas être une grosse affaire de voir des corps comme le mien dans un magazine.“

Une publication partagée par Megan Jayne Crabbe 🐼 (@bodyposipanda) le 5 Déc. 2017 à 1 :16 PST

18. Arrêter de se comparer

Lotte Vaneijk est mannequin, elle vit aux Pays bas

“la beauté d’une autre femme n’est pas l’absence de la vôtre“

Une publication partagée par L O T T E V A N E I J K (@lovaeij) le 22 Nov. 2017 à 1 :38 PST

19. Être résistante

Stacey future icone.

“Continuez d’être résistante et lutter pour le changement“

Une publication partagée par stacey (@hantisedeloubli) le 28 Nov. 2017 à 19h00 PST

20. Affirmer votre droit au respect

Tess Holliday est une mannequin grande taille bien connue, et il n’y a aucune retouche sur son corps ou son visage sur cette photo.

“Les femmes méritent le respect, qu’elles soient complètement nues ou couvertes de la tête aux pieds.“

Une publication partagée par Tess🌙 (@tessholliday) le 20 Janv. 2018 à 1 :49 PST

Êtes vous prête à changer votre regard sur votre corps et faire le choix de vous aimer ?