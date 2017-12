Dentelle en grande taille pour les fêtes

La dentelle, cet intemporel est toujours idéal quand vient le froid et encore plus pour les fêtes.

Ce qui est chouette c’est que la dentelle se décline de pleins de façons.

On peut opter pour une classique petite robe noire en dentelle, on peut s’encanailler avec sa cousine sexy en rouge, mais on peut aussi le trouver dans d’autres couleurs, et aussi en tops ou en jupe … c’est un choix qui permet vraiment d’exprimer son style.

Voici pour celles qui veulent ajouter une touche de dentelle dans leur dressing, une sélection de 10 vêtements grande taille avec de la dentelle