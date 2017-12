Comment porter la jupe plissée quand on est ronde

Même si certains gourous de la mode ne conseille pas jupe plissée pour les rondes, ici on aime bien

Eh oui, le plissé c’est bien, car cela fait des lignes verticales, et les lignes verticales cela allonge silhouette et donc cela affine. Pour celles qui ont des hanches larges, la jupe plissée peut être un vrai atout.

Le truc est de choisir un tissu de qualité, le top un tissu vaporeux et aérien qui allège la ligne.

Superbe avec une paire de sandales, et une chemise ou un t-shirt, ou encore un petit pull ou un sweat. Le must c’est un haut à col V ou encore mieux, un top croisé.

Cette saison la jupe plissée se porte en longueur midi, l’effet métallisé c’est la tendance de cet hiver, et pour casser le style dame on peut même la porter avec une paire de tennis basse pour les grandes ou des bottines à talons pour les plus petites.

La veste idéale à porter avec une jupe plissée c’est sans aucun doute une veste courte en cuir ou simili type perfecto.

Voici une sélection de 10 jupes plissées grande taille :