Forever 21 : Looks de fêtes tendance en grande taille

Forever 21 fait partie de ces boutiques trop rare qui propose une mode pointue et plutôt petits prix avec une collection aussi moderne en taille standard qu’en grande taille.

C’est aussi une boutique qui ose la mode, n’attend pas une saison entière pour proposer aux rondes les vêtements tendance et prend des risques avec des coupes qu’on imaginerait peut-être pas toujours de prime abord sur une ronde.

Bref Forever 21 c’est une mode jeune pour celles qui n’ont pas froid aux yeux et aiment s’amuser et être sexy.

Ici la plus grande taille est le 3X soit un 52.

Allez c’est parti pour une sélection grande taille et festive.

Hey, avez-vous vu qu’on peut se faire livrer gratuitement en boutique ?

La livraison en boutique Forever21 c’est à Cagnes sur mer, une autre à Roissy-en-France et deux sur Paris.

