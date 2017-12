Missguided lance une campagne forte et révolutionnaire #MakeYourMark #Soyezvousmeme

Missguided vient de lancer sa nouvelle campagne et c’est absolument génial.

Le nom de la campagne #MakeYourMark #Soyezvousmeme

Alors qu’est-ce qui change avec cette campagne ?

Ce qui change c’est tout d’abord que Missguided ne retouche plus ses photos studios. Youpi !

Fini le monde la perfection irréaliste.

Ce n’est pas tout, la marque se lance dans une mission, soutenir les femmes entre elles, nous aider à être vraiment nous-mêmes sûre de nous, être unique, aimer notre corps et faire disparaître nos complexes, amour de soi et confiance en soi sont les deux axes importants que la marque veut mettre en avant, le tout sans retouches ni artifices, en ne cachant plus nos corps, nos vergetures, bourrelets et autres peaux d’orange.

9 femmes, toutes différentes et uniques, toutes avec leurs caractères et leurs morphologies, toutes avec leurs combats et leurs histoires sont mises en avant pour #MakeYourMark



Ici on a partagé que les photos et vidéos de rondes, mais sur le site on peut voir les 9 beautés de la campagne

Le grand message de la campagne :”Soyez vous-même et aimez-vous comme vous êtes”

Les vidéos sont à tomber !

Coup d’oeil sur la collection Curves :

Vous craquez aussi pour cette campagne ?

Êtes-vous prête à être vous même ?