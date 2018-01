Bodies sexy en grande taille pour celles qui osent !

Si pour changer on osait le body sexy en transparence ou en dentelle !

Que ce soit pour une tenue sexy dans l’intimité pour la Saint Valentin ou quand on en a envie, on peut même en porter certains pour sortir, oui oui même quand on est ronde on ne se cache plus.

C’est la pièce du moment, le petit truc en plus qui peut donner du peps à vos tenues ou transformer votre soirée … et en plus avec les Soldes on en trouve pleins à prix réduit.

Voici 10 bodies grande taille, certains en dentelle, d’autres en voile … et toujours sexy.

Lequel vous fait craquer ?