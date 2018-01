Asos assure avec une campagne sport qui inclut les grandes tailles

Asos : “Plus de raisons de bouger“

De plus en plus, les marques de mode reconnaissent aux rondes et aux ronds le droit de bouger comme tout le monde, et c’est une bonne chose.

Oui c’est bien, car durant longtemps on nous a dit de nous bouger, mais au moment de passer à l’action c’était le vide intersidéral niveau tenue et équipement.

Bien sûr on peut encore faire mieux, mais la mode grande taille sportive se démocratise et en chemin nous permet de découvrir aussi des personnes inspirantes qui prouvent qu’on peut être excellent dans ce que l’on fait, même le sport en étant rond(e)s.

La nouvelle campagne Asos Sport est un excellent exemple de cette progression avec une campagne dynamique et inclusive, et une collection en rayon qui suit et propose des options jusqu’au 58/60.

Allez, on découvre tout cela de suite avec une vidéo et une sélection de vêtements sport grande taille avec des marques comme Puma Plus, Nike Plus, Rainbeau Curve …

“Ce n’est pas juste rester en forme, ressentir une sensation de brûlure ou même abandonner. C’est une nouvelle aventure, du bon temps avec ses potes et la tenue de gym qui va bien…

Il y a de la grosse motivation par ici. Trouvez plus de raisons de bouger dans notre sélection de vêtements de sport chez ASOS.“



South Beach Plus – Bas de survêtement

Noir et bleu – 47,99€* – 46 au 54



Rainbeau Curve – Leggings courts imprimés

39,99€* – 46/48 au 58/60



Canterbury PLUS – T-shirt avec logo – Noir E546720-989

17,49€* – XXL et 3XL



Rainbeau Curve – Short – Noir – 14,49€* – 50/52 au 58/60



Puma Plus – Active – Top court, exclusivité ASOS – 18,49€* – 46 au 52



Puma Plus – Leggings et top court découpé à manches longues exclusivité ASOS – Noir – 110,98€* – 46 au 52



Nike Plus – Pro Training – Short 8 pouces – Noir – 15,99€* – XL au XXXL



Nike Plus – T-shirt à logo métallisé – Vert nature – 39,99€* – XL au XXXL

Le site : Asos