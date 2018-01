Coup de coeur pour Danielle Brooks et sa robe de rêve

Danielle Brooks est en passe de devenir l’une des partes paroles du body positivisme et des courbes les plus sympathiques, mais aussi les plus stylées.

Il y a quelques jours elle portait une robe digne des plus grandes stars pour le SAG Awards

Quand on sait à quel point il est difficile aux comédiennes qui ne font pas une taille zéro et même aux mannequins plus, par exemple Ashley Graham de trouver une tenue adaptée à leurs formes de trouver une tenue adaptée, on peut applaudir Marc Bouwer qui est le créateur de cette merveille.

Marc Bouwer habille aussi des personnalités comme Tyra Banks, Oprah, Beyonce … le gratin quoi!

Dans la série robe de rêve, Danielle Brooks avec l’aide de sa styliste Christina Joy Pacelli a aussi frappée avec cette superbe robe de Michael Costello pour le NAACP Imaage Awards.

Aimeriez-vous voir plus de looks de stars rondes comme celui-ci ?