C’est historique : Ashley Graham est maintenant une ambassadrice Revlon #LiveBoldy

Attention attention, c’est un jour important, cela fait des années que dis-je des lustres qu’on le réclame, et c’est enfin arrivé Youpi !

Oui enfin une marque de cosmétique reconnue a choisi de travailler avec une mannequin Plus là où seules les tailles zéro régnaient en exemple absolu de beauté.

Oui enfin on accorde le droit aux pulpeuses d’être belle, sexy, féminine et d’accepter enfin de reconnaître que rondes et belles cela va ensemble !

C’est une grande porte qui s’ouvre pour la diversité dans le monde de la beauté, et comme toujours c’est notre championne Ashley Graham qui vient de faire sauter en éclat de la façon la plus sexy possible ce mur qui se dressait entre ronde et beauté aux yeux du monde et des professionnels de la beauté.



C’est donc au côté des mannequins Adwoa Aboah, Imaan Hammam, Raquel Zimmerman, Rina Fukushi et Achok Majak que Ashley Graham, toujours sublime et pétillante prend la pause et virevolte pour le lancement de la gamme #LiveBoldy de Revlon.

Celles et ceux qui ont l’oreille fine auront sans doute reconnu la voix du Top Model Ashley à la fin du clip.

Cette campagne veut inspirer des femmes à vivre en s’exprimant avec passion, optimisme, force et style, nul doute qu’il fallait enfin ouvrir les portes des ambassadrices Revlon à une femme qui représente tout cela à 100%.

Bold, Brilliant, Beautiful 💄 @IMGModels’ @TheAshleyGraham is the newest ambassador for @Revlon’s #LiveBoldly campaign. Graham is the first supermodel of size to sign a cosmetic contract. pic.twitter.com/hTW8C8NH1B — Fashion Week (@FashionWeek) January 25, 2018

Et oui c’est malheureux, mais à part des actrices et des personnalités, encore aucune mannequin Plus n’avait eu de contrat de ce style.

C’est une première, et cela pourrait jouer un rôle important dans le changement des mentalités envers les pulpeuses et aussi permettre à plus de mannequins Plus d’être prises au sérieux et de pouvoir avoir une carrière aussi complète que des mannequins minces.

Oui oui c’est bien un moment hsitorique que l’on vit là maintenant tout de suite.

Enfin, il faut noter toute de même que Emme, la première mannequin grande taille avait dans les années 90 eu un contrat avec la marque Revlon, mais pas avec une exposition internationale massive comme Ashley en ce moment.

Reste à espérer qu’on n’attende pas presque 20 ans pour voir une autre mannequin Plus rejoindre les ambassadrices du monde de la beauté.

“Vivre courageusement est vraiment un mantra dans ma vie. Je me dis toujours dans le miroir, je suis audacieuse, je suis brillante, je suis belle” A dit Ashley en référence à sa participation à la campagne #LiveBoldy de Revlon où on la voit vraiment en tant que meneuse.

“Live boldly is basically a mantra of my life. I always say in the mirror to myself I am bold, I am brilliant, I am beautiful.”

En tout cas il était temps qu’on montre que la taille n’est pas une raison pour ne pas prendre une mannequin Plus pour présenter un rouge à lèvres, ce type de campagne va permettre de renforcer le message qui dit que la beauté n’a pas de taille.

Il aura fallu à Ashley d’attendre d’avoir 30 ans et 18 ans de carrière comme mannequin pour enfin le démontrer.

Pssst, vous savez qui d’autres est un visage de Revlon que l’on peut voir sur le site ?

Gal Gadot, oui oui Wonder woman he he

Le site : Revlon