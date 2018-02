16 Mannequins grande taille qu’on aimerait voir dans des campagnes beauté

La beauté n’est pas une histoire de taille ou de morphologies, et pourtant il faut attendre janvier 2018 pour voir enfin la première mannequin grande taille signée par une marque de cosmétique avec Ashley Graham pour Revlon.

Pourtant des belles femmes cataloguées sous l’étiquette “mannequin grande taille” ou “mannequin Plus” il y en a pleins, et nombreuses sont celles qui ont le visage et le charisme pour être des égéries beautés.

La mannequin Clémentine Desseaux (photo ci-dessus) confiait au magazine Cut : “J’ai du aller à deux castings beauté dans toute ma carrière, mais si je faisais une taille zéro, j’aurais sûrement été prise pour une putain de campagne beauté. Mais comme je suis mannequin Plus, c’est non.“

Alors qui sont ces superbes femmes qui ont le talent pour être elles aussi Égérie pour une ligne de beauté ?

Mannequin française, sa beauté ne fait aucun doute alors qu’attendent les marques pour l’engager ?

Lorsque Christian Louboutin a parlé de Clémentine comme d’une “beauté naturelle”, tout le monde a cru à tort, y compris nous, que la mannequin était devenue égérie pour la marque, et la petite vidéo de la belle avait reçu un accueil super positif et fait le buzz. Preuve que les gens sont prêts pour voir une beauté Plus dans les campagnes beautés, mais alors pourquoi n’est-ce toujours pas fait ?

Actrice, designer, mannequin “curve”, choniqueuse pour Marie Claire UK … franchement vous ne pensez pas qu’elle serait parfaite pour une campagne de produits de beautés ?

“La beauté n’est ni unique ni universelle“, au fait la belle a sorti un livre TAILLE MANNEQUIN éd.Pygmalion, si vous voulez en savoir plus sur son histoire.

On a pu la voir chez Torrid, Nordstrom, Lane Bryant, Swimsuits for all, Evans… et ce sourire, mon Dieu ce sourire …

On ne compte plus le nombre d’apparitions de Candice tant dans des magazines que pour des marques de modes, on l’a même vu défilé à la fashion week de New York, alors à quand pour ce visage d’ange

Il existe des femmes caméléons et Stéphanie en fait partie, ce qui qualifie amplement sa beauté pour paraître dans une campagne de beauté.

Je n’ai qu’incompréhension quand je vois Marquita et quand je sais qu’elle aussi est exclue du monde de la beauté.

En faisant cet article j’ai découvert qu’Alessandra a été un des visages de la campagne #Staywild pour la marque Wet n wild, une jolie exception qui prouve encore une fois que oui ces femmes sont à la hauteur pour être des égéries beauté.

Bravo à Alessandra pour cette campagne :D

Blogueuse, youtubeuse, mannequin mais surtout une forte personnalité et de l’attitude. On l’a vu chez Asos, Marina Rinaldi, Ms Mode…et on aimerait aussi la voir dans une campagne de beauté !

Une beauté atypique avec ses tâches de rousseur et surtout un visage que l’on oubli pas, alors pourquoi être aussi recruté comme mannequin pour une ligne de maquillage ?

Julia c’est aussi un calendrier car la belle en plus de sa carrière de mannequin met en avant aussi les autres beautés pulpeuses. En tout cas on aimerait voir plus de beauté exotique comme elle et avec des formes un peu partout.

Oui elle est chauvre, Brenda souffre d’allopécie complète depuis l’adolescence, cela lui donne un look inhabituel mais quelle beauté même sans cheveux.

Cette Canadienne a tout pour faire une carrière incroyable qu’elle a déjà bien lancée pour le monde de la mode, ce joli minois mérite plus de lumière.

Souvent confondue avec Rihanna, et bien non c’est Anita he he

Encore une de ces superbes mannequins que l’on voit de plus en plus, mais que l’industrie bloque dans un petit espace, car trop pulpeuses.

Tara a été en couverture de magazine comme Elle, S Moda ou encore Vogue, mais nous sommes dans un monde où conquérir le mode de la mode ne semble pas suffisant pour ouvrir les portes de l’industrie de la beauté… si on a des courbes.

Mesdames, Messieurs les industriels du monde de la beauté, regardez bien cette liste de mannequin professionnelle et sublime, oui elles ont des rondeurs, des courbes, des fesses … et alors, je vous défis de prendre ces femmes pour vos prochaines campagnes et de montrer au monde que la beauté n’a pas de taille !

J’espère que vous avez aimé cette liste, dites-moi quel est votre modèle préféré ? Qui d’autres devraient être dans cette liste ?